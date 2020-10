PESCARA. ANCORA CONTROLLI NEL QUARTIERE RANCITELLI

Continuano serrati i controlli della Polizia di Stato nel quartiere Rancitelli, alla luce degli ultimi episodi vandalici che hanno interessato in particolare il c.d. “ferro di cavallo” generando un elevato allarme sociale e minato ulteriormente la percezione di sicurezza dei cittadini.

Il servizio di ieri pomeriggio ha coinvolto il personale della Polizia di Stato, team di Squadre Cinofile, equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo e della Guardia di Finanza.

Questi i risultati:

Persone identificate: 125; Veicoli Controllati: 65;

Persone denunciate in stato di libertà: 2 (una perché inosservante al Foglio di via obbligatorio da Pescara e l ‘altra perché, fermato in via Tavo, aveva addosso una carta di circolazione di un ciclomotore rubato nei giorni addietro e rinvenuto, poco dopo, non lontano dal luogo del suo.controllo.

Segnalazioni amministrative per uso di droga: 1, con sequestro di gr. 1 di marijuana.

ARRESTO SQUADRA MOBILE PER DROGA

Ieri, personale della Squadra Mobile ha tratto in arresto T. P., di anni 40, senegalese residente in Montesilvano (PE), trovato in possesso di gr. 939 di marijuana, rinvenuta nel corso di perquisizione fatta nella sua abitazione di Montesilvano.