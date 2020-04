PESCARA: ARRESTATO CITTADINO GAMBIANO SPECIALIZZATO NEI FURTI AI SUPERMERCATI CITTADINI

Molti sono stati i colpi messi a segno nei supermercati pescaresi da K.S., 22 enne extracomunitario, stanziale sul territorio pescarese senza una fissa dimora. Le indagini condotte dalla Squadra di Polizia Giudiziaria in seno all’U.P.G.S.P., hanno permesso di ricostruire almeno 7 episodi delittuosi, commessi tra il novembre 2019 e lo scorso 12 aprile, che inchiodano il gambiano quale predone di buone quantità di merce alimentare di marchi molto conosciuti per agevolarne la commerciabilità. Molte sono state le testimonianze raccolte e le riprese dei sistemi di videosorveglianza visionate per raccogliere gli elementi di prova a carico dello straniero, che in alcune occasioni, per sottrarsi ai controlli, si è reso protagonista di minacce ed episodi di violenza nei confronti degli addetti alla sicurezza dei supermercati. Per lui si sono aperte le porte del carcere.