PESCARA. ARRESTATO UN RAPINATORE

ARRESTO DI UN RAPINATORE

Pescara, 19.12.2022

Oggi pomeriggio, gli uomini della Squadra Mobile e della Squadra Volante hanno arrestato un quarantenne pescarese che aveva appena compiuto una rapina in uno dei negozi di “Acqua e Sapone”.

Poco prima delle 17,00, il rapinatore aveva fatto irruzione con un coltello in mano nel punto vendita di “Acqua e Sapone” in via San Donato e, minacciando la commessa, si era portato via i soldi contenuti nella cassa, per fuggire poi a piedi.

Il direttore del punto vendita ha chiamato il 113 e, senza farsi intimorire, ha cercato di inseguire il rapinatore; diverse pattuglie della Volante e della Squadra Mobile erano già nella zona per servizi disposti dal Sig. Questore Luigi LIGUORI, proprio per contrastare, nel periodo delle festività natalizie, questo tipo di reati, e sono quindi giunte immediatamente sul posto.

Grazie al velocissimo intervento, e dietro le indicazioni date dal direttore del punto vendita, nel giro di pochissimi minuti gli uomini della Volante e della Squadra Mobile scoprivano l’abitazione ove si era rifugiato l’autore della rapina e facevano irruzione nell’appartamento.

All’interno dell’appartamento gli agenti hanno bloccato il rapinatore e, dopo l’arresto, hanno perquisito l’abitazione riuscendo a ritrovare tutte le tracce della rapina appena consumata: infatti sono stati ritrovati sia i vestiti che il coltello utilizzato per commettere la rapina e la somma asportata.

Le modalità della rapina ricalcano perfettamente quelle di un’altra rapina che, come si ricorderà, era stata consumata nella stessa zona pochissimi giorni fa, quella in danno del punto vendita “Eurospin” di via Aldo Moro,

Anche in quella occasione, il rapinatore aveva minacciato con un coltello una cassiera, aveva preso i soldi dalla cassa ed era poi fuggito a piedi, quindi, visti i numerosi elementi in comune, le serratissime indagini, condotte nella flagranza del reato appena consumato, si indirizzano anche in quella direzione e l’uomo, arrestato per rapina aggravata e che ha numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona, è fortemente indiziato di essere l’autore di entrambe le rapine.