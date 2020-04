PESCARA: CUMULO DI PENA PER REATI LEGATI ALLO SPACCIO, ESEGUITE LE MISURE CAUTELARI

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato, ha eseguito un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila, nei confronti di un cittadino italiano M.P.. Il predetto dovrà espiare la pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione, in quanto riconosciuto colpevole e condannato per cumulo di pene per reati commessi a Pescara, Siena e Montepulciano (SI) tra il 2006 e 2009. Come disposto dall’Autorità Giudiziaria, il predetto è stato sottoposto, dal personale della Squadra Mobile, alla detenzione domiciliare.

Nella stessa giornata, personale della Squadra Mobile ha eseguito un Ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva emessa dalla Procura di Pescara nei confronti di una cittadina italiana S.G.. La stessa deve espiare la pena di anni 1 e mesi 10 di detenzione domiciliare per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.