PESCARA. DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO, ARRESTATO 35ENNE

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Volante della Questura, a seguito dell’intensificazione dei controlli periodicamente disposti sul territorio dal Questore Luigi LIGUORI hanno fermato, per un controllo, un giovane che alla guida di un’auto percorreva a forte velocità la variante. Il ragazzo, sin dal primo istante, ha mostrato segni di nervosismo tanto da insospettire gli operatori che, dopo aver chiesto l’ausilio di altre pattuglie, hanno ritenuto di approfondire il controllo. Tale attività ha dato esito positivo, in quanto sul sedile del passeggero del veicolo è stata rinvenuta una voluminosa busta contenente marijuana, del peso complessivo di 1 kg. Dalla successiva perquisizione estesa al suo domicilio, è stata rinvenuta la somma complessiva di circa 2.000 euro, suddivisa in banconote di vario taglio tra 5 e 50 euro e custodita all’interno di due borselli, di cui lo stesso ha tentato invano di giustificare la provenienza. La sostanza stupefacente e la somma di denaro ritenuta probabile provento dell’attività illecita, sono state sottoposte al vincolo di sequestro. Il giovane è stato accompagnato in Questura e, al termine delle attività di rito, il 35enne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e associato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.