PESCARA: EXTRACOMUNITARIO DENUNCIATO DAI CARABINIERI PER RICETTAZIONE

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nor della Compagnia di Pescara, hanno denunciato alla competente Autorità in stato di libertà un giovane senegalese, con precedenti di polizia che nel tardo pomeriggio di ieri e’ stato sorpreso in via Raiale a poca distanza dal ex cementificio mentre trasportava 50 chilogrammi di rame, asportati dal dismesso cementificio. Il giovane extracomunitario dovrà rispondere quindi del reato di ricettazione, il rame e’ stato invece sequestrato.

Gli stessi militari all’interno di una palazzina di via Lago di Capestrano al cosiddetto “treno” hanno recuperato all’interno di uno scantinato lasciato aperto, in stato di abbandono una bicicletta elettrica marca Classic Seiees ed un tablet (di cui alle foto in allegato). La merce che è stata sottoposta a sequestro potra’ essere visionata da chiunque ne abbia subito il furto dalle ore 08 alle 12 presso i Carabinieri del Nor di via Lago di Borgiano a Pescara