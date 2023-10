PESCARA. FURTO DI RAME, DENUNCIATI DUE UOMINI E UNA DONNA PER RICETTAZIONE

Nel pomeriggio di ieri, tre persone, due uomini ed una donna, sono state sorprese dalla Squadra Volante con oltre un quintale di rame in auto e pertanto denunciate per ricettazione.

Alle ore 16:30, transitando in via Tiburtina, gli agenti hanno notato un’auto posteggiata con il bagagliaio parzialmente aperto, sintomo di un voluminoso carico. Insospettiti, hanno deciso di procedere ad un controllo. Tale attività ha avuto un riscontro positivo: a bordo dell’auto, infatti, sono stati rinvenuti oltre 100 kg chili di cavi in rame, di cui le persone identificate non sono riuscite a giustificarne il possesso. Il prezioso materiale è stato sottoposto in sequestro.

In tale ambito, nella decorsa notte, la Squadra Volante ha denunciato in stato di libertà per ricettazione un cittadino senegalese, trovato in possesso di circa 50 chilogrammi di rame. L’uomo è stato fermato dalla pattuglia durante l’ordinario servizio di controllo del territorio nei pressi di via Stradonetto mentre, a bordo della propria bicicletta, trasportava un ingente quantità di rame. Quest’ultimo, alla vista della pattuglia, ha cercato di allontanarsi al fine di eludere il controllo ma gli agenti, insospettiti dalla condotta dell’uomo, hanno deciso di controllarlo. Il cittadino straniero non ha saputo dare valide spiegazioni riguardo alla legittima provenienza, ed in suo possesso sono stati trovati svariati arnesi atti allo scasso. La persona controllata è stata pertanto denunciata per ricettazione e possesso di arnesi atti allo scasso. Il materiale è stato posto immediatamente sotto sequestro penale.