PESCARA: GUIDA AUTO RUBATA, DENUNCIATO DAI CARABINIERI

Nel tardo pomeriggio di ieri i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara, hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 41enne di nazionalità tunisina per il reato di ricettazione. Nonostante i numerosi controlli da parte delle forze di polizia, ieri pomeriggio i Carabinieri della Radiomobile hanno sorpreso in questa via Caduti per Servizio l’uomo alla guida di una fiat 500 il cui furto era stato denunciato alle ore 09,00 presso i Carabinieri di via D’Annunzio. L’autovettura e’ stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, l’uomo dovrà rispondere del reato di ricettazione.