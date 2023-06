PESCARA: RAPINA AL CENTRO AGROALIMENTARE. ESEGUITA MISURA CAUTELARE IN CARCERE PER DUE PERSONE

In data odierna i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Pescara hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 2 persone, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara dott. Francesco Marino su richiesta della Procura della Repubblica di Pescara.

Gli inquirenti chiudono il cerchio sulla rapina avvenuta l’11.07.2022 alle ore 11,00 in Villanova di Cepagatti (PE) all’interno del Centro Agroalimentare Valle del Pescara.

La guardia giurata della Sicuritalia SPA aveva prelevato qualche istante prima dallo stand della Fruttital srl un plico chiuso con valori per un ammontare di euro 28.830,00 in denaro contante e euro 1.364,00 in assegni bancari. Oltre al denaro ed agli assegni venne sottratta alla predetta guardia giurata la propria pistola in dotazione.