PESCARA. SFONDA DUE VETRINE PER RUBARE ALL’INTERNO DI DUE ESERCICI COMMERCIALI, ARRESTATO DALLA POLIZIA UN GIOVANE PREGIUDICATO

Nella scorsa notte, nell’ambito dei capillari servizi di controllo del territorio della Squadra Volante, un giovane è stato arrestato per il reato di furto aggravato dopo aver compiuto due “spaccate” ai danni di altrettanti esercizi pubblici.

In particolare, intorno alle ore 02.30, la Sala Operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione che riferiva di un giovane che, all’interno del Parco de Riseis stava cercando di sfondare una vetrina di un esercizio commerciale.

La Volante arrivata immediatamente sul posto constatava in effetti il danneggiamento di una vetrata e rinveniva un mattone utilizzato per la spaccata, senza però trovare l’autore del fatto.

Successivamente, il gestore del locale accertava l’ammanco del fondo cassa.

Pochi minuti dopo, un’altra chiamata al 113 segnalava la presenza di un giovane che, nelle vicinanze, stava colpendo un’altra vetrina con le stesse modalità utilizzate all’interno di Parco de Riseis. Il giovane, disturbato dalla urla del cittadino autore della segnalazione, usciva in fretta dal locale e a bordo di una bici pieghevole si allontanava dalla zona dirigendosi verso il centro della città.

Gli operatori giunti sul posto in pochi istanti rilevavano, inoltre, tracce di sangue recente sulla vetrina di quest’ultimo esercizio e sul manto stradale. Sangue presumibilmente riconducibile all’autore del furto. Si ponevano, quindi, alla ricerca del malvivente senza mai interromperle e poco distante notavano un giovane a bordo di una bicicletta compatibile con quella descritta, ben conosciuto, inoltre, dagli operatori di volante per i suoi numerosi precedenti specifici compiuti nel passato in città.

Il giovane, notata la Volante, cercava di dileguarsi ma veniva raggiunto e fermato. La presenza di evidenti lesioni da taglio sulle gambe del giovane, confermavano i sospetti degli agenti, rafforzate dalla giustificazioni incompatibili fornite riguardo ad un’asserita caduta dalla bici.

Anche dal secondo esercizio commerciale, dopo una verifica della proprietaria nel frattempo giunta sul posto, si accertava l’ammanco di alcune banconote custodite all’interno della cassa del locale.

Il giovane, perquisito sul posto veniva trovato in possesso di una somma di denaro compatibile con quelle asportate poco prima dai due esercizi pubblici e per questo motivo, veniva arrestato per il reato di furto aggravato.