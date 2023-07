PESCARA. SI DENUDA DAVANTI UNA DONNA INCINTA, DENUNCIATO UN SENEGALESE DI 41 ANNI

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pescara hanno denunciato un senegalese di 41enne, senza fissa dimora, con precedenti di polizia che in questa via Di Sotto nella serata di sabato notava una donna incinta all’ottavo mese di gravidanza che era a passeggio con il suo cane, si denudava mostrando i genitali e urinava per terra.

All’arrivo dei Carabinieri, l’uomo rifiutava di fornire le proprie generalità e per tanto è stato deferito oltre al reato di atti osceni anche per il rifiuto nel fornite le proprie generalità.