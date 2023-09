PESCARA. SPACCIO DI DROGA, ARRESTATO 17ENNE

Nel corso dell’ordinario controllo del territorio, per la prevenzione e repressione dei reati in genere, la Squadra Volante ha arrestato in flagranza un 17enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti all’interno del parco Florida. Gli operatori, durante l’accesso al parco, notavano un giovane a bordo di una bicicletta che, accortisi della presenza delle pattuglie, al fine di guadagnarsi la fuga, accelerava la corsa. Il ragazzo, veniva comunque fermato, malgrado tentasse di divincolarsi e fuggire. Sottoposto a perquisizione, il 17enne veniva trovato in possesso di un bilancino di precisione e della somma complessiva in contanti di euro 205. Il controllo ha poi consentito agli agenti di rinvenire, all’interno del borsello, oltre a quanto precedentemente indicato, anche svariati dosi di hashish per un peso complessivo di circa 45 grammi. L’attività di ricerca veniva estesa anche all’abitazione del minore, sita a Montesilvano, ove con l’ausilio dell’unità cinofila, veniva rinvenuto un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi, occultato all’interno dell’imbottitura della testata del letto, nella camera del ragazzo. Il 17enne è stato quindi tratto in arresto e posto a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, che ha disposto il collocamento del minore presso un Centro di Prima Accoglienza.

L’attività di controllo effettuata dalla Polizia, permetteva inoltre di rinvenire, nascosta tra le siepi del parco, circa 11 grammi di hashish. Analoghi controlli venivano effettuati nella vicina piazza S. Caterina dove un giovane veniva trovato in possesso di una modica quantità hashish e pertanto segnalato alla competente autorità amministrativa quale assuntore.