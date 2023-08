PESCARA. TASSISTA AGGREDITO DAVANTI LA STAZIONE FERROVIARIA, INDAGA LA POLIZIA

Ieri, davanti alla stazione DI Pescara Centrale, un tassista è stato aggredito. Alle ore 6:30 circa, un’auto con quattro uomini a bordo sopraggiungeva davanti allo scalo ferroviario. Uno di loro scendeva dalla macchina e chiedeva ad un tassista di essere portato a Montesilvano salendo a bordo del veicolo di trasporto pubblico. Le altre persone presenti sull’altra vettura, iniziavano a discutere con l’uomo che era salito sul taxi non volendo che lo stesso andasse via. Per evitare che il taxi partisse, una dei quattro uomini tentava di posizionarsi al posto di guida del taxi, prima che l’autista, presente all’esterno dell’auto potesse salirvi. Quest’ultimo chiedeva pertanto chiarimenti su quanto stesse accadendo, ma veniva aggredito prima verbalmente e poi fisicamente dalla persona che voleva impedire la partenza.

L’avvenuta aggressione veniva segnalata al 113 e la Polizia di Stato avviava le indagini la cui rapidità ha permesso di raccogliere preziosi elementi per l’individuazione dei responsabili nei cui confronto, nelle prossime ore, saranno espletate ulteriori attività investigative finalizzate a corroborare il quadro indiziario.