PESCARA: VIOLA IL PROVVEDIMENTO DI AVVICINAMENTO ALLA EX, ARRESTATO UN 39ENNE

I Carabinieri della Stazione di Cepagatti , in nottata hanno tratto in arresto nella flagranza di reato un uomo con precedenti di polizia cl.,84, perché’ ha violato l’ordine del divieto di avvicinamento alla vittima. Il Tribunale di Pescara a seguito delle indagini condotte proprio dall’Arma di Cepagatti aveva applicato all’arrestato di mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla persona fisica della ex compagna e di mantenere una distanza di almeno 2 km dalla dimora della donna. Incurante dell’applicazione della misura del Giudice l’arrestato è stato sorpreso nei pressi di un bar del Comune di Cepagatti luogo di residenza della donna. Dopo le previste formalità l’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione a Civitaquana in regime degli arresti domiciliari in attesa della direttissima fissata per la mattinata odierna.

Nella tarda serata di ieri i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Pescara hanno tratto in arresto nella flagranza di reato un uomo cl.68, con precedenti di polizia per il reato di evasione degli arresti domiciliari. L’uomo, nella tarda serata di ieri, veniva sorpreso senza alcuna autorizzazione della magistratura in questo Largo Baiocchi.

L’arrestato, dopo le previste formalità veniva accompagnato in regime degli arresti domiciliari, presso la propria abitazione in attesa della direttissima fissata per la mattinata odierna.

Sempre i Carabinieri della Sezione Radiomobile, nella serata di ieri hanno segnalato alla competente Autorità Giudiziaria un uomo cl.78, napoletano, con precedenti di Polizia ed una donna cl.95, originaria di Lucera (FG), ma residente a Montesilvano, entrambi sottoposti alla misura del divieto di ritorno nel Comune di Pescara, sono stati sorpresi in questa via Tavo vicino a ciò che rimane del ferro di cavallo.