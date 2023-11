PESCASSEROLI. CONVEGNO “SPORT SOSTENIBILE NELLE AREE PROTETTE”

EVENTO FINALE PROGETTO ERASMUS+ SPORT “SOS PARKS”

Sabato 11 novembre a Pescasseroli (Aq), presso il Centro Visite del Parco Nazionale d’Abruzzo, in via Colli dell’Oro 2, si terrà il Convegno dal titolo “Sport sostenibile nelle aree protette”, patrocinato dal PNALM e dal Parco Regionale Sirente Velino, evento finale del progetto finanziato dal Programma europeo Erasmus+ Sport dal titolo SOS PARKS “Sustenaible Sport in the Parks”.

All’evento, che potrà essere seguito anche in diretta Fb all’indirizzo www.facebook.com/radioparco, oltre ai partners di progetto (AMBECO’ e l’Ass. ERCI TEAM ONLUS di Avezzano per l’Italia, le organizzazioni INNOVATIVE EDUCATION CENTER per l’Austria e DOOR 2 OUTDOOR per la Romania) che illustreranno i risultati del progetto, parteciperannno, il Dott. Antonio Di Santo, in qualità di rappresentante di Federparchi, e Tom Perry , pseudonimo di Antonio Peretti, soprannominato “l’alpinista scalzo”, famoso per aver scalato a piedi nudi alcune delle vette più alte del mondo e per le sue battaglie in difesa dell’ambiente.

Saranno presenti anche gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Benedetto Croce” di Pescasseroli, che parteciperanno ad un laboratorio di educazione ambientale sulla sostenibilità.