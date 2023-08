PESCINA ACCOGLIE CON ENTUSIASMO IL RADUNO ALPINI ABRUZZO – 4^ZONA

Dal 4 al 6 agosto il Gruppo Alpini Monte Parasano organizza la grande festa!

La “Città di Silone e Mazzarino” è pronta per ospitare il grande raduno Alpini Abruzzo (4^Zona) – ha dichiarato il Sindaco Mirko Zauri – in una tre giorni densa di eventi, che hanno mobilitato l’intera comunità locale, che si lascerà abbracciare dall’entusiasmo e dalla carica vitale del corpo degli alpini”. Il Programma ha visto già l’apertura il 1^luglio us, con l’Esposizione della bandiera sulla Torre del Castello, da parte del gruppo rocciatori A.N.A. Pescina, seguita alle ore 18.00 dal convegno “Il Volontariato Laico e Religioso”, presso il Teatro San Francesco, moderato da Don Giovanni Venti con illustri relatori, come l’Avv. Maurizio Scelli e Don Carmine Di Bernardo. Il giorno 15 luglio us gli Alpini “Gruppo Parasano” di Pescina, hanno allocato una croce lungo il percorso che porta il nome del gruppo. – venerdì 4 agosto, dopo la deposizione di una corona presso la lapide commemorativa del Cap. Magg. Paolo Fait, (alle ore 17.00, sempre presso il Teatro San Francesco), si svolgerà un interessante Convegno dal titolo: “Il Corpo d’Armata Alpino nella Campagna di Russia”, con la relazione del Gen. Vero Fazio. La serata, dalle ore 21.30, vedrà l’esibizione della Corale Folkloristica “FONTAMARA”, diretta dal Maestro Giovanni Del Grosso, del Coro A.N.A. di Celano e quello “Rive del Sangro”, di Pescasseroli, diretti dai Maestri Luciano Di Renzo e Carmelo Gentile. – sabato 5 agosto, alle ore 10.30, si inaugurerà il murales del pittore Eliseo Parisse, dedicato a Fabrizio Di Nino, con la chiusura, alle ore 21.00, del concerto dell’orchestra “Napoli a tre punti e a capo”, tributo a R.Arbore. Domenica 6 agosto pv, la giornata risulterà ricca di eventi, fin dalle ore 9.00 è confermato l’annullo filatelico per l’occasione, con una nuova cartolina e un francobollo dedicato, a seguire la Santa Messa, presso la splendida chiesa di San Giuseppe e alle ore 11.00 l’inizio della sfilata per le vie della “Città di Silone e Mazzarino”, accompagnata da due bande musicali. La serata, già dalle ore 18.00, si concluderà con l’artista Luca Villanucci e l’estrazione della lotteria. Una grande occasione – ha concluso il Sindaco Zauri-” per far conoscere tutto il nostro territorio, ora promosso dentro il neo “Parco Letterario IS “, con le sue attrazioni ed i “gioielli di famiglia”, in ultimo con la prossima apertura della maestosa” Torre Piccolomini”, che traguarda sia i preziosi Parchi nazionali e regionali, segnati dal fiume Giovenco, che la grande Piana del Fucino sullo sfondo. Il turismo resta la nostra strategia vincente, per incrementare la crescita e lo sviluppo di un territorio fiero della sua storia e del ricco patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, che viene gelosamente custodito”.