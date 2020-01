POSTEPAY, ATTENZIONE ALLA TRUFFA CHE ARRIVA VIA SMS

Un nuova truffa coinvolge i possessori di Postepay. Arriva un messaggio sul cellulare che vi avvisa che la carta è bloccata per varie problematiche e invita a immettere i propri dati personali e quelli della Postepay. Non fatelo assolutamente. In questo modo riescono a rubare il credito. Qualunque messaggio riceviate, rivolgetevi presso l’ufficio postale a voi più vicino e chiedete informazioni.