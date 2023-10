PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DEL NUOVO OSPEDALE: DI PANGRAZIO: “UN SOGNO CHE SI REALIZZA”.

STRUTTURA MODERNA E ALL’ALTEZZA DELLE ASPETTATIVE DEI MARSICANI. ORA, SI PROCEDA VELOCEMENTE ALLA REALIZZAZIONE”

Ieri mattina, presso il Castello Orsini di Avezzano è stato presentato il progetto del Nuovo Ospedale, che sorgerà su una superficie di oltre 43 mila metri quadrati, per 245 posti letto ed un investimento di 118 milioni di euro. “Un sogno che si realizza- ha detto il sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio – Una struttura moderna e all’altezza delle aspettative dei marsicani e per la quale bisogna procedere velocemente alla realizzazione. Tutti gli sforzi che stiamo facendo in questi giorni per le varie attività amministrative relative alla città si riducono di importanza se non viene tutelato il bene più prezioso che è la salute. Per questo il comune ha già fatto e farà quanto di sua competenza per arrivare, entro i tempi stabiliti, a vedere completata la struttura. Oggi è una bella giornata che segna un impegno mantenuto dalla regione e dall’azienda sanitaria all’insegna di un fattivo gioco di squadra”