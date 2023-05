Presentazione della Scuola di Comunità su “IL SENSO RELIGIOSO” di don Luigi Giussani

Martedì 2 maggio 2023, alle ore 21,00 presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Fides et Ratio” dell’Aquila in Via Vetoio, verrà presentato, in video collegamento con il teatro Dal Verme di Milano, il libro della Scuola di Comunità 2023-2024 di Comunione e Liberazione. Si tratta della nuova edizione de Il Senso Religioso di Don Luigi Giussani, fondatore del movimento di Comunione e Liberazione. Interverrà Javier Prades, rettore dell’Università Ecclesiastica “San Dámaso” di Madrid e professore ordinario di Teologia dogmatica. Introduce Davide Prosperi, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione. Il testo è il primo dei tre volumi del PerCorso in cui il fondatore di CL riassume la sua esperienza e il suo pensiero. La nuova edizione riporta in prefazione il testo dell’intervento che l’allora arcivescovo Jorge Mario Bergoglio tenne in occasione della presentazione dell’edizione spagnola de Il Senso Religioso nel 1998 a Buenos Aires. Un libro per tutti, scriveva il cardinale Bergoglio, per tutti coloro che “prendono sul serio la propria umanità”. E a distanza di venticinque anni quelle parole sono quanto mai attuali: riflettere su sé stessi, sul rapporto che l’uomo ha con la realtà che lo circonda e con il Mistero di Dio e su come l’irrompere dell’avvenimento cristiano possa dare un respiro inaspettato alla propria vita sono le questioni sulle quali la catechesi del movimento, la Scuola di Comunità appunto, non cessa mai di interrogarsi.