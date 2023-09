PRIMO SUONO DELLA CAMPANELLA PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO “BEATO TOMMASO DA CELANO”

Primo giorno di scuola ieri per gli studenti, i professori e tutta la popolazione scolastica della scuola primaria di primo grado “Beato Tommaso da Celano”.

Circa 500 persone hanno varcato infatti per la prima volta l’ingresso del nuovo istituto scolastico inaugurato sabato scorso dall’amministrazione Santilli, sismicamente a norma, ecosostenibile e didatticamente all’avanguardia.

Visi ed umori molto positivi, sereni e distesi anche da parte dei genitori che hanno accompagnato i propri figli e che hanno potuto prendere visione e contezza di quanto offra la nuova struttura molto ampia, spaziosa e luminosa con tecnologie didattiche assolutamente innovative, mobilio nuovo e a norma e ogni strumento istruttivo di prim’ordine per gli alunni messo a disposizione dall’amministrazione.

Complesso che in tutto ha avuto un costo di 6.800.000 € a cui si aggiungono 1.600.000 € dell’area esterna ancora in corso di realizzazione e che ne farà a opera conclusa un vero e proprio campus per le famiglie vista la adiacenza delle strutture sportive su molte delle quali l’amministrazione sta operando o si appresta ad operare un ulteriore rinnovamento.

Una vera cittadella scolastica immersa nella città, vissuta da tutta la famiglia, un modello di fare scuola che finora non si era mai visto in Marsica.