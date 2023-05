Quanto entusiasmo per la Sirente Bike Marathon, sesta edizione in archivio più forte del maltempo

Permane ancora palpabile l’entusiasmo destato dallo svolgimento della Sirente Bike Marathon Ana Aielli che ha mobilitato circa 500 bikers aderenti ai circuiti Abruzzo Mtb Cup, Trimarathon degli Appennini, Race Cup-Centro Italia Mtb e Sulle Orme dei Sanniti.

Scopo della manifestazione era quello di offrire una vetrina del tutto particolare della mountain bike sul territorio del Parco Regionale del Velino-Sirente, come una sorta di cartolina in movimento tra i territori comunali di Aielli, Celano, Ovindoli, Rocca Di Mezzo, Rovere, Secinaro, Gagliano Atermo, Cerchio e Collarmele.

Le condizioni meteo proibitive hanno reso più duro lo sforzo degli atleti ma ha contribuito a rendere più epica la manifestazione giunta alla sesta edizione e che rimane il punto fermo dell’attività dell’Avezzano Mtb e del Gruppo Alpini Aielli, andando oltre il lato puramente tecnico e sportivo.

Tra pioggia, freddo e nebbia, la gara regina è stata la marathon di 71 chilometri che ha visto un testa a testa tra Samuele Giuseri (Piesse Cycling Team) e Franco Casella (Dama Pasolini Bike Pro) in quest’ordine sotto il traguardo, più defilati Kevin Fantinato (Hubbers Polimedical), Davide Giorgini (Dama Pasolini Bike Pro), Matteo Piacentini (Team Bike Palombara Sabina), Mirko Zanni (Il Triciclo Sidicino), Gianluca Di Emidio (Vibrata Bike 2005), Marco Cellini (CTM Ciclismo) e Luca Alfano (Lineaoro Bike Avezzano). Sulla stessa distanza, ma al femminile, netto primato dell’atleta lucana Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce) che si è messa alle spalle Elena Maria Saffioti (Full Gas Bike Team), Cristiana Pallucca (Asd I Briganti d’Abruzzo) e Chiara Pedace (Full Gas Bike Team).

In alternativa e per i meno allenati gli organizzatori hanno predisposto anche la point to point di 34 chilometri con 1.200 metri di dislivello. Ad occupare interamente il podio al maschile sono stati Marco Paiorisi (Lineaoro Bike Avezzano), Giuseppe Affinito Mancino (Vesuvio Mountain Bike) e Stefano Fiorini (Ciociaria Bike). Tra le donne si sono imposte all’attenzione Moira Franchi (Asd I Briganti d’Abruzzo), Claudia Di Carlo (Functional Fit) e Maria Amelia Menna (Ironbikers 2.0).

Presentandosi con 20 atleti, l’Ironbikers 2.0 ha vinto la classifica per società con il maggior numero di iscritti davanti all’Attitude Team (18), alla Non Solo Ciclismo (16) e alla Vastese Inn Bike (10).

Vivo entusiasmo anche per bocca del primo cittadino di Aielli, Enzo Di Natale, che fa il pieno di elogi agli organizzatori: “Una manifestazione che ha saputo coniugare sport, ambiente e scuola, creando sinergie positive tra associazioni e realtà diverse. Una macchina organizzativa perfetta, con decine e decine di persone impiegate ovunque, dai punti ristoro, all’assistenza, alla sicurezza, alle informazioni. Merito delle due anime Gruppo Alpini Aielli e Avezzano MTB, guidati dai rispettivi pilastri Gaetano Iacobucci e Gianluca Colabianchi. A loro, a tutti gli aiellesi, che come sempre hanno risposto presente e si sono messi a disposizione, vanno i miei più sinceri ringraziamenti. Continuiamo a crescere, come paese e come territorio, i risultati sono ormai sotto gli occhi di tutti”.

VINCITORI DI CATEGORIA MARATHON

Open uomini: Franco Casella: (Dama Pasolini Bike Pro)

Open donne: Ilenia Matilde Fulgido (Ciclo Team Valnoce)

Elite sport: Samuele Giuseri (Piesse Cycling Team)

Master 1: Mirko Zanni (Il Triciclo Sidicino)

Master 2: Marco Cellini (CTM Ciclismo)

Master 3: Giampietro Cinosi (Pro Life Racing Team)

Master 4: Paolo Bettini (Sei Torri Bike Team)

Master 5: Pasquale Russo (HGV Cicli Conte Fans Bike)

Master 6: Leonardo Peluso (Bicimania Fossacesia)

Master 7: Marco Fortunato (Lineaoro Bike Avezzano)

Master 8: Mario Tozzi (Ciociaria Bike)

Master donna: Elena Maria Saffioti (Full Gas Bike Team)

VINCITORI DI CATEGORIA POINT TO POINT

Juniores: Giuseppe Affinito Mancino (Vesuvio Mountain Bike)

Open: Federico Di Gianluca (Area 259)

Elite sport: Marco Paiorisi (Lineaoro Bike Avezzano)

Master 1: Alessandro Marra (Team Giannini)

Master 2: Attilio Pavone (Ex What? Cycling)

Master 3: Stefano Fiorini (Ciociaria Bike)

Master 4: Gianluca D’Ermilio (Cicli Serino)

Master 5: Domenico Franco (Cicli Serino)

Master 6: Alessandro Rossi (Cicli Sport Mania)

Master 7: Walter Di Giammarino (OQC Bike Team Aielli)

Master 8: Giovanni Golvelli (Team Bike Palombara Sabina)

Master donna: Moira Franchi (Asd Briganti d’Abruzzo)

