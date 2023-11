REALIZZAZIONE DELLA ROTONDA NEI PRESSI DEL CASELLO AUTOSTRADALE DI CELANO-AIELLI. SINDACO SANTILLI: OPERA NECESSARIA PER GARANTIRE LA SICUREZZA DI TUTTI

“I lavori di realizzazione della rotonda da parte di Anas spa – spiega il Sindaco di Celano Settimio Santilli – rientrano in un più ampio progetto di messa in sicurezza della SS 5 via Tiburtina Valeria ricadente sul nostro territorio, più volte sollecitato per via dei diversi gravi incidenti stradali, alcuni dei quali purtroppo mortali. Ci si augura quindi che le fasi progettuali di allargamento e messa in sicurezza della sede stradale proseguano rapidamente lungo tutta la tratta della Tiburtina fino all’incrocio con la rotonda che conduce al museo palafitticolo di Paludi, come è nella programmazione pluriennale dei lavori da parte della stessa Anas spa”.

Il traffico veicolare è stato regolamentato per gli automobilisti in transito sulla Tiburtina Valeria con apposita ordinanza.

Fino al 20 dicembre, lungo la tratta SS 5 via Tiburtina Valeria e precisamente dal chilometro 127+800 al chilometro 128+200 vi sarà, per tutta l’utenza stradale, la regolazione del traffico avverrà attraverso il senso unico alternato. Il flusso veicolare sarà regolato mediante impianto semaforico o movieri nella fascia oraria compresa dalle ore 07:00 alle ore 18:00, esclusi i giorni festivi e prefestivi.

In tema di regolamentazione del traffico veicolare inoltre è stato istituito, il divieto di sorpasso e il limite di velocità è di 30km/h in corrispondenza del cantiere.

“Prego i gentili utenti, prosegue il Sindaco Santilli, di prestare la massima attenzione e di rispettare con molta attenzione la regolamentazione del traffico considerando che il tratto stradale è spesso interessato in questo periodo da fenomeni nebbiosi. Il cantiere, potrà causare disagi e piccoli inconvenienti agli utenti, purtroppo necessari negli interessi futuri della pubblica sicurezza ed incolumità di tutti”.