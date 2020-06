REGIONE ABRUZZO. GIOVEDÌ PROSSIMO SI RIUNIRÀ LA COMMISSIONE SANITÀ, SI PARLERÀ DELL’OSPEDALE DI AVEZZANO

L’Aquila, 3 giugno – Giovedì 11 giugno 2020, alle ore 10, presso l’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” del Palazzo dell’Emiciclo in L’Aquila, si riunirà, in seduta straordinaria, la Quinta Commissione Consiliare “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro”. All’ordine del giorno l’audizione di Alberto Albani, Referente Maxi Emergenze Sanitarie – Dipartimento Urgenza Emergenza – Pescara, in merito all’Emergenza Covid-19 – Fase 1 e Fase 2. Successivamente, saranno auditi l’Assessore alla Sanità della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì e il Direttore Generale ASL 01, Roberto Testa sulla situazione dell’Ospedale SS. Filippo e Nicola di Avezzano.