RETE OSPEDALIERA: INCONTRO PUBBLICO CON I CITTADINI, A TAGLIACOZZO, GIOVEDÌ 21 DICEMBRE

Giovedì 21 dicembre, alle ore 17:00, presso la sala Presso la Sala consiliare del Comune di Tagliacozzo, in Piazza Duca degli Abruzzi, si terrà un confronto pubblico sull’ospedale di Tagliacozzo e sulla rete ospedaliera in Marsica, all’esito del recente voto in Consiglio regionale.

L’incontro è stato convocato dal Comitato Civico Spontaneo di Tagliacozzo che ringrazia il Sindaco Vincenzo Giovagnorio per aver messo a disposizione la sala consiliare del Palazzo comunale.

Sono stati invitati a partecipare tutti i consiglieri regionali eletti in Provincia dell’Aquila, di tutte le forze politiche, il Sindaco, la Giunta e i Consiglieri comunali di Tagliacozzo.

L’incontro di giovedì prossimo ha lo scopo di esporre con chiarezza alla cittadinanza quanto accaduto in Consiglio regionale nelle ultime settimane e illustrare le molteplici attività messe in campo dal Comitato Civico Spontaneo di Tagliacozzo per la salvezza dell’ospedale Umberto I.

I cittadini di Tagliacozzo e dei Comuni limitrofi sono invitati alla massima partecipazione.