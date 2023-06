SCOMPARSA DI LEO CORSINI, IL CORDOGLIO DEL SENTAORE LIRIS

“La perdita di un uomo come Leo Corsini dirigente del Cam non è facile da affrontare – è quanto dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris – porto in me un bellissimo ricordo, di una persona molto dedita al suo lavoro, sempre disponibile. Attaccato alla famiglia e ai suoi due gioielli Massimo e Giulia. Il consorzio acquedottistico marsicano e la marsica intera hanno perso oggi un grande esempio, esprimo a tutte le persone che gli hanno voluto bene e in particolare modo ai suoi cari le mie più sentite condoglianze”.