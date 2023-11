Seconda giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne: gli studenti del Liceo Statale “Benedetto Croce” – Avezzano incontrano Suor Carla, fondatrice dell’Oasi di Madre Clelia

Gli studenti e le studentesse delle classi quarte hanno incontrato nell’Aula Magna del noto Liceo Suor Carla Venditti, responsabile dell’Oasi di Madre Clelia, casa-famiglia che si occupa del recupero di donne cui sono stati calpestati i più elementari diritti umani.

Una testimonianza di chi, come Suor Carla, “angelo delle donne in strada”, opera sul campo, sottraendo molte giovani donne dal racket della prostituzione, affinché possano riprendere in mano la propria vita, recuperando la libertà e la dignità lese.

Sono intervenute nel corso del convegno le studentesse della classe 3I, che hanno voluto ricordare con un video toccante Giulia Cecchettin, immaginandola in un dialogo con la mamma.

Gli studenti e le studentesse hanno partecipato con commozione, in un silenzio eloquente intriso di riflessioni condivise e di tante domande poste alla nostra ospite.

Nell’atrio del Liceo è stato infine allestito dalla commissione biblioteca un angolo con letture dedicate alle donne.

Un ringraziamento speciale a Suor Carla Venditti per aver portato la testimonianza della sua missione tesa a restituire la libertà e un futuro di speranza a tante donne.

Grazie alla prof.ssa Angela Ciccarelli, docente di diritto ed economia e Vicaria del Dirigente Scolastico, che ha promosso e coordinato l’evento in collaborazione con la prof.ssa Daniela Clementi, a tutti gli alunni e ai docenti presenti.

Grazie al Dirigente Scolastico prof. Attilio D’Onofrio per la sua sensibilità e per aver sostenuto fortemente questa iniziativa.

La testimonianza di Suor Carla Venditti: Rose, la prima ragazza nigeriana salvata dalla strada, che sognava di cantare >>>>> https://drive.google.com/file/d/1hNy39Z7tmfq1Pg-HapV7ISW6m_S-HLvw/view?usp=sharing

In memoria di Giulia Cecchettin, video realizzato dalla classe 3I>>>>> https://drive.google.com/file/d/1KMWrP3-K7xoMjZd73sf8SxEej-HwPlfn/view?usp=sharing