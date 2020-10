Serie tv e realtà ed immaginazione

Due filoni opposti ma che, per quanto riguarda le serie tv, corrono via paralleli: di format ormai ce ne sono di tutti i generi, da quando questo concetto è apparso sui nostri schermi. Per la verità le serie televisive esistono da decenni, chi non ne ricorda alcune di successo come Happy Day, Arnold, Starsky and Hutch, Mork e Mindy ecc?

Oggi si parla di serie tv con altra accezione, facendo riferimento a quelle che compaiono sulle tv on demand oppure a pagamento: e negli ultimi anni sono state realmente tante ad aver catturato il cuore degli spettatori. Filoni opposti come si diceva, alcune che raccontano storie vere, realtà, crude, magari in forma un po’ amplificata e romanzata ma pur sempre partendo da situazioni reali: si pensi quindi a Gomorra, tanto per citare una delle più note; allo stesso Romanzo Criminale, per certi versi capostipite di questo filone.

A fare da contraltare a quel genere di serie tv ci sono poi quelle di tutt’altra matrice, puramente fantasy: Vampire Diaries, Merlin, Avatar, Dark Crystal; tra le più amate mai andate in onda, Il Trono di Spade. Una serie televisiva di genere fantasy che prende ispirazione dai romanzi di George R.R. Martin, Cronache del ghiaccio e del fuoco.

Il caso del Trono di Spade

Una serie televisiva che ha tenuto incollati centinaia di migliaia di appassionato davanti allo schermo e che ha creato personaggi diventati poi famosi nella quotidianità. Il tutto pe tornare alla affermazione di partenza, ovvero di quanto realtà ed immaginazione vadano a fondersi.

Ad esempio, tra le ricerche più effettuate dagli utenti su Google c’era, pochi anni fa, quella relativa al metalupo: tanti appassionati della serie il Trono di Spade che cercavano informazioni sul web per capire cos’è il metalupo.

Si tratta di un lupo di grosse dimensioni che possiede la capacità e l’intelligenza di un essere umano. Così è descritto anche nei romanzi di George R.R. Martin dai quali poi sono tratte le serie televisive di successo.

Il fatto che si vada in rete a ricercare informazioni e notizie su temi di questo genere dimostra ancora una volta quanto queste serie tv riescano a destare attenzione ed interesse nei telespettatori: e si parla qui tanto di serie legate ad argomenti reali quanto a tematiche immaginarie.