SERVIZIO DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA NELLA ZONA A RIDOSSO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI PESCARA CENTRALE

Nel pomeriggio di giovedì 24 settembre, la Polizia di Stato ha intensificato i servizi di prevenzione e controllo nelle zone a ridosso della stazione ferroviaria di Pescara Centrale , costituita dalla cosiddetta “Area di Risulta”, in parte adibita a parcheggio ed in parte utilizzata come terminal per gli autobus di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, nonché piazze e vie adiacenti, con l’impiego complessivo di 20 uomini .

Nel corso del servizio sono state identificate 135 persone, sono stati controllati 55 veicoli, 2 esercizi commerciali e sono state denunciate in stato di libertà 3 persone. Sono stati emessi 6 provvedimenti ed atti di P.G. e sono stati sequestrati 3,4 grammi di marijuana.

In tutta la zona piuttosto estesa si è intervenuti per prevenire e contrastare lo spaccio, il bivacco e gli schiamazzi di persone dedite al consumo eccessivo di alcolici ed i fenomeni cruenti di “predominio della piazza” che generano paura e mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini.