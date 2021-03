SINCRO: LA PINGUINO NUOTO PARTECIPA AL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO CON L’ATLETA ILARIA PETRICCA

“In gara con la coreografia omaggio alla memoria di George Floyd”

La Pinguino Nuoto di Avezzano partecipa, per la prima volta, al Campionato italiano assoluto invernale di nuoto sincronizzato che si terrà a Riccione, dal 20 al 22 marzo. Sarà la giovane atleta Ilaria Petricca, classe 2002, sotto la direzione tecnica dell’allenatrice, Francesca Sabatini, a rappresentare la Pinguino alla competizione più importante del settore che raggruppa i migliori sincronette italiani.

È una doppia sfida quella di Ilaria che gareggerà sia nella specialità degli “obbligatori” che in quella dei “liberi”, con un balletto singolo, a cura del tecnico, Annamaria Di Iorio, che ha ideato una coreografia speciale dedicata alla memoria di George Floyd; l’afroamericano ucciso da un’agente di polizia, la scorsa estate, a Minneapolis (USA). Il tema del razzismo emerge nella “routine” di Ilaria attraverso un testo arrangiato sulle note del toccante brano “Experience” di Ludovico Einaudi.

“Siamo profondamente orgogliosi di essere presenti ai campionati assoluti di nuoto sincronizzato, in un anno così particolare per lo sport”, hanno dichiarato la presidente della Pinguino Nuoto, Daniela Sorge e il direttore tecnico, Nazzareno Di Matteo “una competizione tanto prestigiosa quanto difficile, dove parteciperanno anche gli atleti della nazionale italiana di sincro. Ulteriore motivo di soddisfazione è il tema scelto dalle nostre allenatrici per la coreografia di Ilaria – continuano – dove la tecnica incontra il sociale e dimostra, ancora una volta, quanto lo sport possa essere il veicolo dei valori umani più importanti”.