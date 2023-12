STOP AI LAVORI DI TERNA DURANTE LE FESTIVITÀ NATALIZIE

A partire da domani, in occasione delle festività natalizie, la Società Terna interromperà i lavori realizzati nell’ambito del riassetto e potenziamento dell’efficienza della rete elettrica tra Teramo e Pescara, per la realizzazione di nuovi collegamenti in cavo con conseguente razionalizzazione e demolizione delle linee elettriche aeree obsolete.

Terminati gli interventi su via Verrotti e via Sospiri, a partire dall’8 gennaio 2024, i lavori riprenderanno su via Cavallotti, per poi spostarsi sul lungofiume fino al termine previsto per marzo.

“Per alcuni mesi abbiamo vissuto in città un disagio per via di alcune vie interdette al traffico, ma in cambio avremo un’opera innovativa che renderà più efficiente la rete elettrica del territorio – spiega il sindaco Ottavio De Martinis – . Subito dopo le feste, come da accordi presi con la nostra amministrazione comunale, la Società Terna provvederà alla riqualificazione totale delle strade, in particolare di via Verrotti, via Sospiri e via Cavallotti e delle rotatorie su via Chiarini e via Verrotti, tutte arterie interessate dai lavori. In futuro stiamo lavorando insieme a Terna anche per la riqualificazione di altre zone della città. Come tutti i cantieri da una parte creano disagio ma dall’altra creano, invece, servizi importanti per la collettività. A conclusione dei lavori mi preme sottolineare che le opere partite nello scorso periodo estivo sono state strategiche, per non accavallare gli imminenti interventi del PNRR programmati da tempo nel mese di gennaio”.