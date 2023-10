TAGLIACOZZO. L’ISTITUTO TURISTICO ARGOLI E L’EUROPA: TORNANO GLI #ERASMUSDAYS!

Dal 9 al 14 ottobre 2023: sei giorni per celebrare Erasmus+, il programma dell’Unione Europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa.

“6 giorni per far risplendere l’Europa” questo è il claim degli Erasmusdays, lanciati ufficialmente il 9 maggio, nel Giorno dell’Europa e giorno di avvio dell’Anno europeo delle competenze.

Questa settima edizione, promossa da tutte le Agenzie nazionali Erasmus+ con il patrocinio della Commissione europea, in particolare di Mariya Gabriel, Commissaria EU per innovazione, ricerca, cultura, istruzione e giovani, vuole mettere in luce la diversità culturale dell’Europa e le numerose opportunità di apprendimento che offre.

Anche l’Istituto “A. Argoli” di Tagliacozzo sta scaldando i motori, quale beneficiario dei fondi sinora utilizzati per favorire lo studio all’estero, per scoprire territori diversi, conoscere persone e scambiare con loro idee, esperienze e condividere nuovi modelli culturali e sociali.

La Dirigente Scolastica Clementina Cervale, insieme ai docenti che costituiscono il gruppo di lavoro di Internazionalizzazione, ha pianificato iniziative varie e entusiasmanti, da exhibition corner a creative workshop, dedicate agli studenti dei diversi ordini di scuola di cui l’Istituto è costituito.

Gli Erasmusdays si concluderanno, infine, con un Seminario-Convegno dal titolo “Erasmus L2.0 Competences teaching strategies learning tolls and research opportunities” tenuto dal Professor Fabio Luppi e dalla Professoressa Raffaella Leproni, docenti presso l’Università di Roma Tre, al cui interno ricoprono anche rispettivamente l’incarico di Coordinatore del Settore Erasmus presso la facoltà di Giurisprudenza e l’incarico di Coordinatrice eTwinning presso il Corso di laurea di Scienze dell’educazione.

I vari eventi realizzati presso l’Istituto “A. Argoli” saranno condivisi attraverso la pubblicazione sul sito scolastico quindi…stay tuned!