TERAMO. 52ENNE ARRESTATO PER SPACCIO DROGA

Ieri pomeriggio un’autopattuglia della Polizia Stradale in servizio di vigilanza stradale lungo la SS16, presso il Casello dell’Autostrada A/14 di Giulianova, ha proceduto al controllo di un veicolo con a bordo due giovani.

Durante il controllo, uno di essi, in particolare il passeggero, un quarantottenne di Acquaviva Picena (AP), manifestava nervosismo ed insofferenza, motivo per cui veniva sottoposto a perquisizione personale e dell’automezzo, che dava esito negativo.

Visto il perdurare di tale atteggiamento, la perquisizione è stata estesa presso il domicilio dell’uomo dove gli Agenti rinvenivano gr.3,5 di sostanza stupefacente risultata poi essere hashish. Il soggetto è stato quindi segnalato all’Autorità Amministrativa per detenzione di droga per uso personale.

Durante la redazione dei verbali, l’uomo ha spiegato di aver acquistato lo stupefacente da un suo conoscente, un cinquantaduenne pregiudicato, di Acquaviva Picena.

Gli Agenti della Polizia Stradale si sono recati presso l’abitazione di quest’ultimo, dove effettuavano una perquisizione domiciliare, che consentiva di rinvenire, all’interno della tasca di un giubbino di sua proprietà, gr. 2,5 di hashish, unitamente ad un coltello a chiusura manuale con lama in ferro fortemente intrisa della detta sostanza stupefacente, nonché un bilancino di precisione digitale intriso di hashish, nascosto all’interno di un armadio della sala da pranzo dell’abitazione.

Il soggetto è stato quindi tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della convalida su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica del Tribunale di Ascoli Piceno.