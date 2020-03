TERAMO. ARRESTATO SPACCIO DI DROGA, ARRESTATO 23ENNE

E’ stato controllato alle ore 23:00 circa in Teramo, nei pressi di un parco cittadino in zona Gammarana, ed è stato trovato con nr. 7 involucri già confezionati di marijuana, il ragazzo arrestato dalla Squadra Mobile.

Le bustine, per un peso complessivo di grammi 9, erano custodite in una piccola scatola di latta all’interno del suo zainetto ove è stata trovata anche la somma contante di euro 280,00 sottoposta a sequestro preventivo poiché il giovane non ha saputo dare valida spiegazione del possesso.

La successiva perquisizione a casa di F.P., del 1997, residente a Teramo, ha permesso poi di rinvenire ulteriori nr. 47involucri contenenti sempre marijuana, confezionati e pronti per lo spaccio, per un peso complessivo di grammi 62.

F.P., messo a disposizione della Procura della Repubblica è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G.