TERAMO.DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO, ARRESTATO UN 40ENNE

Nella decorsa nottata, nell’ambito di mirati servizi diretti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti rafforzati dal Questore Pennella, Operatori della Squadra Mobile hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, V. M., quarantenne teramano, resosi responsabile di illecita detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.

In particolare, l’attività info-investigativa svolta dagli investigatori ha permesso di individuare il predetto quale vero e proprio punto di riferimento per numerosi tossicodipendenti non solo locali ma anche della costa, per lo spaccio di droga di vario tipo.

Sottoposto a perquisizione personale e locale è stato trovato in possesso di oltre un kg di marijuana, gr.300 di hashish e gr. 50 di cocaina, oltre la somma in contanti di € 1500,00 verosimilmente frutto dello spaccio, materiale vario per il per il confezionamento di dosi di stupefacente e il taglio della cocaina.

La perquisizione è stata altresì estesa ad altra abitazione nella disponibilità del medesimo ubicata in Alba Adriatica dove è stato rinvenuto un ulteriore quantitativo di gr. 50 di cocaina.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro ed al termine delle formalità di rito, come disposto dal P.M. di turno l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari.