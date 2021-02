TERAMO. DUE DENUNCE E 20 SANZIONI COVID, CHIUSO UN CIRCOLO PRIVATO

L’intensificazione dei servizi di controllo del territorio finalizzati al controllo delle misure adottate dall’ultimo D.P.C.M ha visto impegnati gli uomini del Commissariato di Atri in molteplici attività di controllo sia su strada che presso esercizi pubblici, al fine di verificare il rispetto della normativa anticovid, secondo le direttive le impartite dal Questore di Teramo.

220 persone sono state controllate negli ultimi giorni, 20 delle quali attinte dalle sanzioni amministrative previste in materia di divieto di spostamento e divieto di assembramento In particolare, 5 persone sono state sanzionate per la violazione del divieto di spostamento senza giustificato motivo, tre dei quali provenienti addirittura da altra regione. Mentre nel corso di ispezioni effettuate presso esercizi pubblici e circoli privati sono state sanzionate nr. 15 persone, che in spregio alla normativa, sono state identificate in violazione del divieto di assembramento. Un circolo privato di Atri è stato sanzionato proprio per questo motivo ed è scattata anche la chiusura per cinque giorni dell’attività, quale sanzione accessoria alla violazione. Una coppia di napoletani, inoltre, residenti in Provincia di Pescara, attualmente dichiarata zona rossa dall’Ordinanza Regionale del 13 febbraio 2021, sono stati rintracciati in Silvi mentre circolavano liberamente a bordo di un’autovettura nonostante la positività al Covid. Inutili le giustificazioni dichiarate ai poliziotti del Commissariato di Atri, che li hanno denunciati alla Autorità Giudiziaria teramana per il reato previsto in materia di violazione della quarantena. I controlli si intensificheranno ancora di più nel fine settimana.