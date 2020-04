TERAMO – IL COMUNE INVITA I CITTADINI AD ATTENERSI ALLE MISURE DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO

SI RINNOVANO ALLA POPOLAZIONE LE NORME

L’assessore municipale Maurizio Verna e il Comando di Polizia Locale, ricordano alla cittadinanza che restano vigenti le misure previste nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e nelle Ordinanze del Sindaco di Teramo, mirate a prevenire il contagio da Covid-19 ed in particolare sottolineano quelle inerenti le limitazioni agli spostamenti .

Si informa che, in sintonia con le altre Forze dell’Ordine e su indicazioni della Prefettura, per i prossimi giorni, specialmente quelli coincidenti con i fine settimana e le festività, è prevista una intensificazione dei controlli in tutte le aree e zone ‘sensibili’ e cioè in quelle nelle quali ci si reca per svago, relax o passeggiate, ricordando che chi dovesse essere intercettato potrebbe incorrere nel pagamento di sanzioni.

In sintesi, si ricordano tali misure:

è possibile uscire di casa esclusivamente per andare al lavoro, per ragioni di salute o per altre necessità da dimostrare con autocertificazione;

è possibile circolare a piedi per attendere alle esigenze primarie degli animali d’affezione solo per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento delle stesse;

è possibile spostarsi dalla propria abitazione per attendere alle esigenze primarie e di nutrizione di animali mantenuti in poderi e/o orti anche non vicini e/o adiacenti alla propria abitazione e per assicurarne il benessere e la sopravvivenza e solo per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento delle stesse;

è vietato l’assembramento anche nei cortili e giardini o aree condominiali e negli appartamenti di vicini di casa;

è vietato spostarsi da un Comune all’altro.