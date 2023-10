TERAMO. VIOLENZA, RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE E LESIONI PERSONALI, ARRESTATO UN 32ENNE

Nella serata del 25 settembre u.s. personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Teramo arrestava in flagranza di reato un nomo di 32 anni, residente in questo Capoluogo, per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.

Gli operatori della Polizia di Stato sono intervenuti a seguito di segnalazione per lite in famiglia, in quanto l’uomo si era scaglialo contro i genitori minacciandoli dopo il loro rifiuto alla consegua dell’ennesima somma di denaro.

Gli Agenti, nel tentativo di placare l’uomo che versava in evidente stato di alterazione da abuso di sostanze alcoliche, venivano aggrediti. Con non poche difficoltà riuscivano ad immobilizzarlo, ma durante le operazioni un operatore della Polizia di Stato veniva violentemente colpito con un calcio all’altezza della gamba destra, che lo costringeva a ricorre alle cure presso il Locale Pronto Soccorso ove gli venivano diagnosticali cinque giorni di prognosi.

L’uomo veniva tratto in arresto in flagranza di reato e nella giornata di ieri, a seguilo di convalida dello stesso, veniva scarcerato e contestualmente sottoposto all’applicazione della misura coercitiva dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.