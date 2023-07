Tragedia in Alto Adige, dove Cristian Marchionni, noto parrucchiere di Avezzano, ha perso la vita in un incidente in montagna in val Badia.

Marchionni,50 anni si trovava in Trentino per una vacanza, l’incidente si è verificato sui pendii del Santa Croce, nei pressi della Grotta della neve.

Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità di Avezzano e non solo. Tantissimi i messaggi di incredulità e cordoglio che vengono postati sui social.