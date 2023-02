Trasferta amara per l’Isweb Avezzano Rugby che perde a Livorno. Troiani: non abbiamo concretizzato le occasioni avute

Avezzano. Non una buona prestazione, quella dell’Isweb Avezzano Rugby, che a Livorno perde 25-13 contro i padroni di casa. Una partita iniziata bene e chiusa in vantaggio per 5-10 nella prima frazione di gioco, ma la rimonta degli avversari nella ripresa, e le tante occasioni sprecate, hanno fatto la differenza. I gialloneri tornano a casa senza neanche un punto.

L’head coach degli abruzzesi, Vincenzo Troiani, non nasconde il proprio disappunto: “una partita interpretata davvero male. Abbiamo iniziato bene ma non siamo stati in grado di concretizzare in diverse occasioni che avrebbero potuto chiudere la partita già nel primo tempo. Questo aspetto ci ha innervosito e creato confusione. Il Livorno ha meritato di portare a casa la partita perché ha giocato con grandissima generosità e il loro leader Basha, ex giallonero è stato un vero trascinatore. Sono molto contrariato dal comportamento visto in campo dai nostri ragazzi e dobbiamo solo lavorare su questo aspetto e sull’atteggiamento per essere competitivi fuori casa”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’altro coah, Pierpaolo Rotilio: “prestazione opaca contro una formazione, quella del Livorno, che invece non ha sbagliato niente. Abbiamo avuto molte occasioni per cambiare le sorti di una partita nata storta da subito, con tantissimi falli soprattutto sulla gestione del raggruppamento penetrante, tante touche sbagliate e tantissimi errori di handling, ma non abbiamo trovato la forza e l’esperienza per far sì che queste occasioni si trasformassero in punti. Complimenti al Livorno per l’ottima prestazione, ci aspetta una settimana importante per capire dove e come abbiamo sbagliato, e per imparare quanto più possibile da questa esperienza”.