ULTIM’ORA – TROVATO MORTO L’AMBASCIATORE CINESE IN ISRAELE, E’ GIALLO

Muore l’ambasciatore della Cina Du Wei, la polizia indaga

In questi momenti la polizia israeliana sta indagando sulla sua morte. Ancora non trapela nessuna notizia sul suo decesso, anche se cresce il mistero. E’ mistero sulla morte del 57enne ambasciatore cinese DU WEI, in Israele, trovato senza vita nella sua abitazione. L’ambasciatore è stato trovato morto nella sua abitazione ad Herzliya, città a nord di Tel Aviv capitale israeliana.

L’ambasciatore Du Wei era arrivato in Israele lo scorso marzo. Un arrivo non visto di buon occhio dal popolo Israeliano, visto che l’ambasciatore arrivò nel paese in piena crisi sanitaria, causata dalla pandemia del Coronavirus.