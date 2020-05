UNA VITA DEDICATA AL PROSSIMO, È MORTO DON ROMOLO MARIANI

Oggi, 17 maggio 2020, è deceduto nel nostro Centro di Roma Monte Mario (Italia) il carissimo Confratello Don Florideo Romolo MARIANI. Era nato a Ortucchio – AQ (Italia) il 12 maggio 1939, aveva 81 anni di età, 57 di professione e 49 di sacerdozio. Apparteneva alla Provincia “Madonna della Divina Provvidenza” (Italia).

Don Romolo è morto questa notte nel nostro Centro di Roma Monte Mario dove risiedeva dal 2015. Circa due mesi fa si ruppe il femore e fu ricoverato al Gemelli di Roma dove fu operato. Rientrato a casa si stava riprendendo bene, quando le sue condizioni di salute generali sono peggiorate repentinamente. Era nato a Ortucchio – AQ il 12/5/1939 ed entrò in Congregazione al Paterno nel 1957. Fu ordinato sacerdote il 3/4/1971 ad Avezzano. Dopo pochi anni di ministero pastorale in Italia dal 1975 al 1987 è stato in Brasile, ad Araguaina e a Porto Alegre. In Brasile ottenne la Laurea in Filosofia e Psicologia. Rientrato in Italia, dopo un triennio a Napoli in qualità di cappellano alla “Nunziatella”, è stato dal ‘90 al’96 rettore al Santuario “Madre di Dio Incoronata” di Foggia e poi a Roma, Avezzano, Reggio Calabria. Nel 2008 partì per il Mozambico, dove si adoperò molto per il “Villaggio della Carità” di Maputo. Purtroppo, al rientro in Italia ebbe un brutto incidente che, col tempo, gli ha fatto perdere il carisma che lo contraddistingueva. I funerali si svolgeranno martedì 19 nella Parrocchia “Mater Dei” di Roma e poi sarà trasferito nel suo paese natale per la tumulazione.

fonte: donorione.org