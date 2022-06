VASTO. STUDENTE 23ENNE TRAVOLTO E UCCISO A PARIGI

Tragedia a Parigi, dove un giovane studente abruzzese è stato travolto ed ucciso da un auto. Luigi Villamagna, questo il nome del giovane di soli 23 anni, si trovava a Parigi dove studiava presso l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne con il progetto Erasmus.

Il ragazzo si era laureato in filosofia a L’Aquila per poi accedere all’Università di Bologna per studiare scienze storiche.

L’incidente è avvenuto la scorsa notte e l’investitore, che non si è fermato a prestare soccorso, è ricercato dalle autorità locali.