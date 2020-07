VERTICE CONFINDUSTRIA- ARTA: AL VIA UNA COLLABORAZIONE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

Potenziare i servizi alle imprese che operano nella provincia dell’Aquila e supportarle nella gestione delle risorse e nella corretta applicazione della legislazione tecnico-scientifica in materia di prevenzione e tutela dell’ambiente. Si è svolto ieri, nella sede di Confindustria L’Aquila Abruzzo interno, all’Aquila, un vertice tra i rappresentanti dell’associazione degli Industriali, il vice presidente, Antonio Angelini, la presidente dei Giovani Imprenditori, Laura Tinari, il direttore dell’associazione, Francesco De Bartolomeis e il direttore dell’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente (Arta), Maurizio Dionisio. L’incontro, che ha avuto un carattere conoscittivo, ha rappresentato un significativo momento di confronto per gettare le basi per sinergie e forme di collaborazione reciproca sui temi di interesse per le imprese industriali. In particolare, il direttore dell’Arta ha focalizzato l’attenzione sulle diverse competenze e sulle funzioni dell’Agenzia regionale, in relazione al sistema delle risorse idriche, delle emissioni in atmosfera e, più in generale, dei rischi connessi alle lavorazioni produttive e all’utilizzo di materiali inquinanti nei cicli industriali. La tutela ambientale, come obiettivo primario dell’associazione e del sistema industriale locale, è stata sottolineata, a più riprese, da Confindustria quale tema strategico su cui le imprese della provincia dell’Aquila stanno investendo in termini di risorse e competente. Nelle prossime settimane sarà siglato un accordo di collaborazione finanalizzato ad agevolare il dialogo e a supportare il sistema produttivo locale, in una logica non repressiva, bensì di supporto costante alla tutela del sistema ambientale.