Foto reporter per un giorno, la studentessa, Vincenzina Camardese ha fatto onore al Liceo Croce di Avezzano in occasione della decima tappa del Giro d’Italia, da L’Aquila a Foligno, in veste di “immortalando alcuni momenti della carovana rosa”, per la sezione Fotografia.

Di seguito pubblichiamo alcune delle foto della nostra Vincenzina della città dell’Aquila alla partenza della tappa.