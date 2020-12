1° CONCERTO DI NATALE CITTÀ DI PESCINA MERCOLEDÌ 30 DICEMBRE ORE 21

Si alza il sipario sul I° Concerto di Natale Città di Pescina, organizzato dall’Associazione cultural musicale Fontamara

Pescina- Mercoledì 30 dicembre alle 21, al teatro San Francesco la prima edizione del concerto di Natale cittadino organizzato dall’associazione cultural musicale Fontamara presieduta da Mario Di Legge. Nel rispetto delle norme anti covid, l’evento, presentato da Luca Di Nicola, sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Pescina. Durante la serata, ci saranno vari interventi musicali che vedranno protagonisti i membri dell’associazione che spazieranno dalla musica classica, al jazz, al pop. Ospiti dell’evento, il baritono pescinese Daniele Antonangeli che renderà omaggio alla sua cittadina natia con un intervento musicale in streaming, la cantante avezzanese Francesca Bontempi e la scrittrice Tamara Macera che leggerà alcuni passi letterari tratti dalle sue opere. “Ringrazio il Comune di Pescina che ci ha messo a disposizione il teatro, la Pro Loco, gli artisti e quanti parteciperanno al concerto – dichiara Mario Di Legge, presidente dell’associazione Fontamara – siamo molto felici perché nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo, siamo riusciti comunque a dar vita ad una bella iniziativa per omaggiare la nostra città”.

Alla kermesse natalizia interverranno il sindaco Mirko Zauri e il presidente del consiglio comunale Vincenzo Parisse.