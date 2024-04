CELANO. CALICI SUL COLLE, SABATO 27 APRILE SECONDO APPUNTAMENTO CON LA DEGUSTAZIONE GRATUITA DEI VINI DELL’AZIENDA PASETTI

Dopo lo straordinario successo della prima giornata dell’evento Calici sul Colle, sabato 27 aprile l’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale, proporrà, a partire dalle ore 18:00, la degustazione di vini proposti dall’Azienda Pasetti, eccellenza abruzzese e brand ormai conosciuto in tutto il mondo.

La degustazione è gratuita e sarà accompagnata da un’esibizione di musica jazz a cura del “Francesco Vitagliani Trio”. Come nella precedente giornata anche per questa occasione l’amministrazione metterà a disposizione un doppio servizio navetta gratuito e continuo con partenza da Piazza IV Novembre dalle ore 17,30 alle ore 19,30. Per agevolare il servizio è stata anche emessa dalla Polizia locale di Celano un’apposita ordinanza di divieto di transito e sosta, in vigore dalle ore 16 alle ore 20, lungo il tratto che conduce a Colle Felicetta.

“I riscontri sono ottimi e confermano la validità dell’idea alla base di “Calici sul Colle”, un ciclo di appuntamenti organizzati con l’intento di valorizzare un luogo suggestivo e incontaminato, e le numerose produzioni vinicole regionali. La partecipazione dell’azienda Pasetti, rappresenta il migliore biglietto da vista possibile per la perfetta riuscita dell’evento” – conclude compiaciuto il Sindaco Santilli.