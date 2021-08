25ENNE NON HA IL PRESERVATIVO E SI TAPPA IL PENE CON LA COLLA: MUORE DOPO IL RAPPORTO SESSUALE CON LA FIDANZATA

Un giovane 25enne indiano non avendo con se un preservativo e volendo avere un rapporto sessuale con la propria fidanzata ,per evitare una gravidanza indesiderata, ha pensato di tapparsi il suo pene con della colla adesiva molto potente. Protagonista dell’assurda decisione è Ahmedabad, nello stato federato del Gujarat, trovato morto fuori da un albergo poco dopo aver fatto sesso con la sua amata.Secondo una inchiesta della polizia locale, riportata dal quotidiano locale Times Of india, il gesto potrebbe aver complicato i problemi di salute del giovane portandolo alla morte.