A 78 ANNI CONFERMATO NELLO STAFF DELLA SIRENTE BIKE MARATHON. TARGA ALL’ALPINO MACCALLINI

Aielli. Ha 78 anni e sono passati 60 anni dalla sua prima gara in bicicletta. E la sua passione per il ciclismo è viva in lui esattamente come allora. È Luigi Maccallini, pensionato del posto, che durante la cena annuale della sezione Alpini di Aielli ha ricevuto una targa come riconoscimento per la sua dedizione al ciclismo. Come ogni anno, anche per il 2020, Maccallini darà una mano allo staff che organizza la Sirente bike Marathon, una delle più grandi manifestazioni sportive regionali del mondo del ciclismo. Maccallini è il più anziano tesserato alla federazione ciclistica abruzzese e durante la serata le Penne nere lo hanno omaggiato con tanti applausi e ringraziamenti. All’evento ha partecipato anche il sindaco di Aielli, Enzo Di Natale, il quale, a chiusura, ha commentato: “In questi quasi 5 anni di amministrazione non si contano gli eventi che sono stati organizzati dall’associazione Alpini di Aielli.Ogni serata passata con loro è una serata speciale. Grazie per tutto ciò che avete fatto e che farete per il nostro paese!”. (m.t.)