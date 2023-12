A CELANO TORNA ‘GUERRINUCCIO SPOSI’ LA RASSEGNA PER PRODOTTI E SERVIZI MATRIMONIALI PER LE FUTURE COPPIEA CELANO, TORNA ‘GUERRINUCCIO SPOSI’ LA RASSEGNA PER PRODOTTI E SERVIZI MATRIMONIALI PER LE FUTURE COPPIE

Celano-Si alza il sipario sulla settima edizione di ‘Guerrinuccio Sposi’, la rassegna per prodotti e servizi matrimoniali dedicata ai futuri nubendi. Domenica 10 dicembre, dalle 14 in poi, nei locali del ristorante celanese, si ritroveranno i migliori espositori del settore matrimoniale. Nel corso del pomeriggio fieristico, presentato da Luca Di Nicola, non mancheranno musica, sorprese ed emozioni. L’organizzazione è a cura di Augusto ed Italo Paris, Annamaria Lumacone e Patrizia Ponziani. Nelle passate edizioni, la kermesse dedicata agli sposi ha sempre riscosso grande successo e larga partecipazione di pubblico e visitatori. “Dopo lo stop dovuto alla pandemia – dichiarano entusiasti gli organizzatori – siamo felici di ripartire con la nostra fiera sposi che tanto successo ha ottenuto negli anni passati. Attendiamo quindi con gioia tante future coppie per fornire loro le indicazioni e i consigli migliori”. L’appuntamento con la settima edizione di ‘Guerrinuccio Sposi’ dunque, è per domenica prossima, 10 dicembre, dalle 14 in poi nell’omonimo ristorante celanese.