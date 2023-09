A COLLARMELE LA 17°GRANFONDO I SENTIERI DEI LUPI, L’EDIZIONE 2023 DEL CIRCUITO MTB ABRUZZO CUP ALLE BATTUTE CONCLUSIVE!

Per la 17°volta, domenica 1 ottobre, la Granfondo I Sentieri dei Lupi darà vita a Collarmele ad una tipica giornata di festa popolare, all’insegna del divertimento e della pura passione per le ruote grasse con il circuito Mtb Abruzzo Cup ai saluti per questa edizione 2023.

Il numero dei partecipanti (250) rende particolarmente soddisfatti ed orgogliosi gli organizzatori locali dell’Asd Mtb Collarmele per una manifestazione conosciuta ed apprezzata da tutti, contraddistinta dal consueto slogan “NO HEROES ONLY HUNTERS” (“no eroi, solo cacciatori”), oltre ad assumere nel tempo un ruolo di primissimo piano in altri circuiti (tra questi I Sentieri del Sole e dei Sapori, Rampitek insieme alla Mtb Abruzzo Cup) e a livello extra-regionale.

Le caratteristiche del tracciato la rendono particolare per il contesto in cui si svolge: un percorso misto-collinare, interamente sterrato con terreno molto scorrevole, di circa 52 chilometri e poco più di 1700 metri di dislivello. Con partenza alle 9:30 da Collarmele (Piazza I Maggio), il tracciato attraversa il maestoso parco eolico e interessa anche il rifugio montano del Club Alpino Italiano locale ed altre zone attorno Collarmele (fonte del Vallone, fonte Cituro, il sagrato della Madonna delle Grazie, il boschetto di San Nicola e l’altopiano di Baullo). Qualche piccola variazione è stata eseguita dagli organizzatori, rispetto alla traccia originale, a causa di alcuni punti impercorribili dopo le copiose piogge dei giorni scorsi.